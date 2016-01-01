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Главная  /  Репортажи  /  Взрыв котельной в Зеленой роще в Уфе

Взрыв котельной в Зеленой роще в Уфе

Автор:
AlinaFokina88
Дата публикации:
00:19
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Республика Башкортостан, Уфа, улица Менделеева, дом 5А. Сидели дома, услышали очень громкий взрыв. Выглянули в окно, оказалось, что произошел взрыв газового оборудования в котельной, которая находится в нашем дворе. К счастью ни кто не погиб. Но ущерб значительный. Разрушено практически все здание. Наше мнение, котельная одна, а застройки не прекращаются из за денег администрация Кировского района жертвует жизнью людей!!!

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Комментарии (0)

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