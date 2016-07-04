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На улице Декабристов на северо-востоке Москвы перевернулся грузовик, пострадали 2 человека

Автор:
Sargo
Дата публикации:
00:05
  • 44
  • 1

На улице Декабристов на северо-востоке Москвы перевернулся грузовик, пострадали 2 человека.

  • 44
  • 1

Комментарии (1)

  • Artem_077
    04.07.2016 21:31
    В 00:30 по М24.
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