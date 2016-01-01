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Ужасное состояние моста через реку Усень на трассе М5 в Башкирии

Автор:
Ильмир Арсланов
Дата публикации:
01:17
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Ужасное состояние моста через реку Усень на трассе М5 в Башкирии, из за этого пробки по два километра в обе стороны.

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