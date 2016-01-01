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Рано утром снегоуборочная техника вышла на дороги Москвы

Автор:
Стрелец
Дата публикации:
07:00
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В конце марта зима вернулась в Москву. Весь город засыпало снегом. И рано утром снегоуборочная техника вышла на улицы города.

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