Рано утром снегоуборочная техника вышла на дороги Москвы

Автор: Стрелец Дата публикации: 07:00

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В конце марта зима вернулась в Москву. Весь город засыпало снегом. И рано утром снегоуборочная техника вышла на улицы города.