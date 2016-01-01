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Весенний снегопад прошёл в Рязани

Автор:
komrad1706
Дата публикации:
12:07
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Зима вернулась в наш город Рязань. Вчера шел снег и сегодня продолжается снегопад.

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