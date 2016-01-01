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Главная  /  Репортажи  /  Разбитая дорога в поселке Темерницкий Ростовской области

Разбитая дорога в поселке Темерницкий Ростовской области

Автор:
bendik56
Дата публикации:
12:09
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Дорога от Ростова-на-Дону до Северного обхода по улицам Обсерваторная и Лесная (пос. Темерницкий) находится в ведении Аксайской администрации. Дорога постоянно находится в ужасном состоянии, вместо ремонта дороги установили знак ограничение скорости 30 км, знак стоит третий год. Весной 2016 года на письмо по ремонту дороги ответили, что до конца года будет произведена реконструкция дороги. В конце декабря (с 20-31 число) 2016 года "осваивали деньги": на полотне вырезали П-образные полосы, а потом в один день с утра до полуночи, по снегу уложили заплатки, затем прошли все участки промеряли для отчета. С открытием Северного обхода поток транспорта возрос на несколько порядков. На сегодняшний день эта дорога забыта администрацией г. Аксай, они там не бывают.

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