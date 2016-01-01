Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Драка между местными жителями и сотрудниками полиции произошла в поселке Шамхал-Термен Республики Дагестан

Драка между местными жителями и сотрудниками полиции произошла в поселке Шамхал-Термен Республики Дагестан

Автор:
magomed007
Дата публикации:
12:11
  • 11
  • 0

В одном из поселков рядом с Махачкалой, Шамхал-Термен, произошла массовая стычка местных жителей с силами полицией и работниками администрации. Люди, преимущественно аварцы по национальности, недовольны тем, что на место главы поселка который также был аварцем назначили представителя другой национальности, а именно кумыка. Как говорится слово за слово и разговоры на повышенных тонах переросли в то что вы видите. В стычке участвуют как мужчины так и женщины и даже старики. Обошлось без жертв и пострадавших. В ситуации разбираются и пытаются решить мирно.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

52 0
25.03 16:58 | ikotmaster
Полицейский автомобиль попал в аварию в Ростове-на-Дону
30 0
10.03 17:56 | Справедливый Донской край
Водителя автобуса избили в Туле (9.03.17.)
53 0
27.03 09:28 | magomed007
В Махачкале сгорела фура
68 0
03.03 16:35 | Максим Алёхин
Местные жители против закрытия рынка в селе Углянец Воронежской области