Драка между местными жителями и сотрудниками полиции произошла в поселке Шамхал-Термен Республики Дагестан

Автор: magomed007 Дата публикации: 12:11

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В одном из поселков рядом с Махачкалой, Шамхал-Термен, произошла массовая стычка местных жителей с силами полицией и работниками администрации. Люди, преимущественно аварцы по национальности, недовольны тем, что на место главы поселка который также был аварцем назначили представителя другой национальности, а именно кумыка. Как говорится слово за слово и разговоры на повышенных тонах переросли в то что вы видите. В стычке участвуют как мужчины так и женщины и даже старики. Обошлось без жертв и пострадавших. В ситуации разбираются и пытаются решить мирно.