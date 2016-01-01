Отсутствие дороги в центре Солнечногорска

Автор: Аноним Дата публикации: 12:14

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Построили мемориал в Солнечногорске, а дороги как не было, так и не положили, к тому же еще хуже сделали, проехать очень тяжело. С коляской в обход только.