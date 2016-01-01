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Снег в Воронеже идёт уже несколько дней

Автор:
About Everything
Дата публикации:
12:16
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Мокрый снег идет в Воронеже уже несколько дней с перерывами и резкими изменениями погоды.

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