Снег с дождём прошёл на юго-западе столицы

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 10:09

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С утра в столице шёл дождь, затем пошёл снег. В столице +2С, на проезжих частях образовались лужи, проезжающие машины поднимают грязные брызги.