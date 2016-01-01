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Снег с дождём прошёл на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
10:09
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С утра в столице шёл дождь, затем пошёл снег. В столице +2С, на проезжих частях образовались лужи, проезжающие машины поднимают грязные брызги.

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