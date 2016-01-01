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Главная  /  Репортажи  /  Свалка мусора образовалась в хуторе Танцура Крамаренко Краснодарского края

Свалка мусора образовалась в хуторе Танцура Крамаренко Краснодарского края

Автор:
kea50
Дата публикации:
12:20
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Свалка почти в центре хутора Танцура Крамаренко Краснодарского края.

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