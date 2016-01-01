Разибитые дороги в селе Вотикеево Орджоникидзевского района города Уфы

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Дороги не расчищаются, по многочисленным звонкам в МБУ УСБ Орджоникидзевского района г. Уфы, трактор на очистку дорог не отправлен. Все дороги в колеях и ямах, местами достигает колея до 24 см, минимальная высота 5-10 сантиметров. Машины с трудом проезжают, в учебное время по таким дорогам вынужден ездить школьный автобус, который отвозит детей до школы в соседний поселок.