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Сильный ночной снегопад способствовал образованию многочисленных луж

Автор:
Uwis
Дата публикации:
11:36
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Сильный ночной снегопад способствовал образованию многочисленных луж на дорогах и тротуарах

  • 17
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