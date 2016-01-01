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Главная  /  Репортажи  /  Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии

Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии

Автор:
66283300andrey
Дата публикации:
12:30
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  • 0

Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии. Всё это летит в посёлок при первом ветре и никому дела до этого нет.

  • 8
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Комментарии (0)

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