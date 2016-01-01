Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии

Автор: 66283300andrey Дата публикации: 12:30

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Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии. Всё это летит в посёлок при первом ветре и никому дела до этого нет.