Переменчивая погода со снегопадами сохраняется в Москве

Автор: tim777 Дата публикации: 12:20

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Установившаяся нестабильная погода в столице продолжает испытывать горожан на прочность. Временные прояснения и солнечная погода внезапно сменяются облачностью с зарядами снега. Снегопад в Москве не думает прекращаться. В столице стремительно холодает. Мокрый снег налипает на провода и грозит обрывом, на дорогах образовалась гололедица. Водителей просят быть предельно осторожными, и, по возможности, пересесть на общественный транспорт. На усиленный режим работы переведены все коммунальные службы. Синоптики предупреждают, что снежные дни в Москве могут затянуться. Самые сильные холода еще впереди. В среду и четверг температура может опуститься до минус 11 градусов. Потепление ожидается лишь в выходные.