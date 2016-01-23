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Разбитая дорога в городе Череповец

Автор:
silinzahar1986
Дата публикации:
12:49
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Как в городе Череповце, на улице Олимпийская забыли отремонтировать дорогу.

  • 13
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