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Сильный снег обрушился на Тверь

Автор:
djkrapiwa
Дата публикации:
13:58
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"Весна" в Твери 28 марта 2017 года. Сильный снег с ветром обрушился на город.

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