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Главная  /  Репортажи  /  Подтопленные улицы города Бийска в Алтайском крае

Подтопленные улицы города Бийска в Алтайском крае

Автор:
Женя Дручинин
Дата публикации:
17:56
  • 43
  • 1

Так коммунальные службы города Бийска трудятся в процесс таяния снега. Дополню, что 4 года назад за домом сделали сливной колодец, но никакая спецтехника оттуда воду не выкачивает, следовательно вся такая вода, вода от дождей не малым ручьем идёт к подъездам. Выхода у людей не остается и приходится идти в брод. Причем похожая ситуация не первый год и большинство дворов выглядят примерно так же. Очень хочется, чтобы людей, занимающие руководящие места города, отстранили т.к уборочные работы не производятся ни зимой, ни летом. Пусть все знают, какие у нас "Ответственные" мэры.

  • 43
  • 1

Комментарии (1)

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