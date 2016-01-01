Подтопленные улицы города Бийска в Алтайском крае

Автор: Женя Дручинин Дата публикации: 17:56

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Так коммунальные службы города Бийска трудятся в процесс таяния снега. Дополню, что 4 года назад за домом сделали сливной колодец, но никакая спецтехника оттуда воду не выкачивает, следовательно вся такая вода, вода от дождей не малым ручьем идёт к подъездам. Выхода у людей не остается и приходится идти в брод. Причем похожая ситуация не первый год и большинство дворов выглядят примерно так же. Очень хочется, чтобы людей, занимающие руководящие места города, отстранили т.к уборочные работы не производятся ни зимой, ни летом. Пусть все знают, какие у нас "Ответственные" мэры.