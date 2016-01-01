Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пыльная уборка улиц в Красноярске

Пыльная уборка улиц в Красноярске

Автор:
Вячеслав Абрамов
Дата публикации:
17:58
  • 10
  • 0

Уборка улиц в Красноярске происходит "пыльным" образом. Рабочие подметая улицу в воздух поднимают клубы пыли.

  • 10
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

43 1
17:56 | Женя Дручинин
Подтопленные улицы города Бийска в Алтайском крае
14 0
18:01 | dvlad
Снегопад обрушился на Москву
20 0
12:30 | 66283300andrey
Свалка мусора в посёлке Туим в Хакасии
138 0
31.01 17:45 | tim777
В районе Дорогомилово появится улица Андрея Карлова
26 0
27.03 17:04 | Rejisser
Плохая уборка дворов от снега в Шарыпово Красноярского края