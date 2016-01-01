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Главная  /  Репортажи  /  "Город мастеров" собирают на площади Революции

"Город мастеров" собирают на площади Революции

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:41
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На площади Революции приступили к монтажу "Города мастеров" к весеннему городскому фестивалю.

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