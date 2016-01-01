Обзор погоды в столичном регионе 28 марта

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:42

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В столице погода была настолько переменчива: то снег, то солнце, то сильный ветер. Ветер ронял таблички на остановках, болтал деревья.