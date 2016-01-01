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Обзор погоды в столичном регионе 28 марта

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:42
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В столице погода была настолько переменчива: то снег, то солнце, то сильный ветер. Ветер ронял таблички на остановках, болтал деревья.

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