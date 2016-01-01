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Град и сильный снегопад на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:42
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Во второй половине дня на юго-западе столицы пошёл крупный град, а потом начался снегопад с крупными снежными хлопьями.

  • 13
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