Демонтаж палатки в мкр. Востряково в Домодедово

Автор: bafart Дата публикации: 18:02

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Снос незаконных торговых павильонов и киосков в Московской области начался еще пять лет назад. По словам министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова, «в Подмосковье разработан собственный алгоритм юридически обоснованного и безболезненного для предпринимателей вывода подобных объектов из оборота». На деле не во всех муниципальных образованиях операция проходит «без боли». Так в городском округе Домодедово в мкр. Востряково сегодня без предупреждения произошел демонтаж торговой точки одного из местных предпринимателей. Учитывая такие методы, поддержка малого и среднего бизнеса в округе выйдет на качественно новую траекторию развития еще не скоро.