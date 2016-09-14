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Главная  /  Репортажи  /  Демонтаж палатки в мкр. Востряково в Домодедово

Демонтаж палатки в мкр. Востряково в Домодедово

Автор:
bafart
Дата публикации:
18:02
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Снос незаконных торговых павильонов и киосков в Московской области начался еще пять лет назад. По словам министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова, «в Подмосковье разработан собственный алгоритм юридически обоснованного и безболезненного для предпринимателей вывода подобных объектов из оборота». На деле не во всех муниципальных образованиях операция проходит «без боли». Так в городском округе Домодедово в мкр. Востряково сегодня без предупреждения произошел демонтаж торговой точки одного из местных предпринимателей. Учитывая такие методы, поддержка малого и среднего бизнеса в округе выйдет на качественно новую траекторию развития еще не скоро.

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