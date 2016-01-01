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Главная  /  Репортажи  /  Снос незаконных строений у станции метро "Петровско-Разумовская"

Снос незаконных строений у станции метро "Петровско-Разумовская"

Автор:
PAREN
Дата публикации:
17:23
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Не так давно проходил третий этап сноса незаконных строений. В том числе снос был и у метро "Петровско-Разумовская". Чиновники отчитались что, снос прошел успешно. Но, у метро "Петровско-Разумовская" забыли снести небольшой кусок незаконных строений. В них живут бомжи, которые разводят костры. У части этих строений частично обрушилась крыша, что в свою очередь может привести к трагедии.

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