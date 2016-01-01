Снос незаконных строений у станции метро "Петровско-Разумовская"
- Автор:
- PAREN
- Дата публикации:
- 17:23
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- 23
Не так давно проходил третий этап сноса незаконных строений. В том числе снос был и у метро "Петровско-Разумовская". Чиновники отчитались что, снос прошел успешно. Но, у метро "Петровско-Разумовская" забыли снести небольшой кусок незаконных строений. В них живут бомжи, которые разводят костры. У части этих строений частично обрушилась крыша, что в свою очередь может привести к трагедии.
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