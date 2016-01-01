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Два автомобиля попали в ДТП на Родниковой улице в ЗАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
17:01
  • 56
  • 1

Столкнулись Лада и Хендай. Лада двигалась по Родниковой улице в сторону Новопеределкино. На крутом повороте пожилой водитель в условиях сильно метели не справился с управлением и легковушка выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с микроавтобусом Хендай. От удара Ладу развернуло против движения. Водители обеих машин отделались незначительными ушибами. Движение по Родниковой улице было серьёзно затруднено на несколько часов. Это привело к скоплению большого количества общественного транспорта.

  • 56
  • 1

Комментарии (1)

  • tim777
    18:20
    АГН в 18:17: http://www.mskagency.ru/materials/2650914
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