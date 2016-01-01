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Два автомобиля столкнулись на Ленинском проспекте: 1 пострадавший

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
17:50
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28 марта на юге Москвы произошло ДТП на Ленинском проспекте возле дома №29 столкнулись а/м "Ауди" и а/м "Киа". В результате ДТП оба автомобили различные повреждения. На место ЧП прибыли две бригады скорой медицинской помощи, пожарный расчет и спасатели. Известно, что в результате столкновения пострадал один человек - пассажир из а/м "Киа" - для оказания медицинской помощи он был передан прибывшей бригаде медиков. Движение транспорта в направлении центра в настоящие минуты затруднено. Обстоятельства произошедшего предстоит установить сотрудникам ГИБДД.

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