Водителя фуры придавило во время ремонта машины на трассе А-107 в Новой Москве

Автор: Разведчик Дата публикации: 18:04

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Происшествие в ТиНАО. На трассе А-107 ММК в Михайлово-Ярцевском поселении у деревни Дёшино сломался автопоезд Скания. Водитель прижал машину к обочине, включил аварийную световую сигнализацию и отправился устранять неисправность. Вскоре мужчине пришлось забраться под машину и начать ремонт. В следующее мгновение грузовик стал терять воздух в пневмосистеме и опускаться. Водитель не успел покинуть пространство под машиной и оказался придавлен. В таком положении мужчина скончался от полученных травм и пролежал под машиной почти 5 часов, пока его не обнаружили случайные похожие. Они вызвали к месту спасателей и полицию. Движение по автодороге затруднено.