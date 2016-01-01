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Главная  /  Репортажи  /  Водителя фуры придавило во время ремонта машины на трассе А-107 в Новой Москве

Водителя фуры придавило во время ремонта машины на трассе А-107 в Новой Москве

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
18:04
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Происшествие в ТиНАО. На трассе А-107 ММК в Михайлово-Ярцевском поселении у деревни Дёшино сломался автопоезд Скания. Водитель прижал машину к обочине, включил аварийную световую сигнализацию и отправился устранять неисправность. Вскоре мужчине пришлось забраться под машину и начать ремонт. В следующее мгновение грузовик стал терять воздух в пневмосистеме и опускаться. Водитель не успел покинуть пространство под машиной и оказался придавлен. В таком положении мужчина скончался от полученных травм и пролежал под машиной почти 5 часов, пока его не обнаружили случайные похожие. Они вызвали к месту спасателей и полицию. Движение по автодороге затруднено.

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