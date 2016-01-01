Состояние дороги на улице Новороссийская в Краснодаре

Автор: Аноним Дата публикации: 19:10

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Состояние дороги по ул. Новороссийская ужасающее, несколько лет дорожное полотно не ремонтировалось. Движение на данном участке небезопасно.