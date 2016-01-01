Зима продолжает свое наступление в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 18:37

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Сегодня утром в Тамбовской области вновь прошел сильный снегопад и образовался временный снежный покров, температура воздуха утром была около нуля градусов. Во второй половине дня потеплело до +4° и снег начал переходить в дождь, на дорогах и тротуарах наблюдаются лужи. В ближайшие несколько часов ожидается усиление северо - западного ветра с порывами до 20 м/с, а температура воздуха начнет понижаться в сторону отрицательных значений, местами возможна гололедица.