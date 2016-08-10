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Массовая гибель рыбы в Нарышкинском пруду на западе столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
19:04
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Массовая гибель рыбы в Нарышкинском пруду в парке Фили на западе столицы. Рыбы много разных размеров: крупные, средние и мелочь.

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