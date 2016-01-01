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Водитель грузовика в Йошкар-Оле растерял по дороге свой груз

Автор:
VIDGLAZ
Дата публикации:
22:03
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Водитель грузовика в Йошкар-Оле Республики Марий Эл растерял по дороге свой груз.

  • 5
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