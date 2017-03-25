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Санкт-Петербург засыпало снегом

Автор:
starshy13
Дата публикации:
20:40
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Питер засыпало снегом за несколько минут.

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