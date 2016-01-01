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Великий Новгород хлопьями снега покрывает

Автор:
zrespekts
Дата публикации:
20:40
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Шёл сегодня по городу после работы ничего не предвещая был сухими и асфальт и земля. Так, что-то навевало, но что было не ясно. И тут посыпались хлопьями снег да такими большими на радость детям так скажем. Очень улыбнуло. Слышал последние дни такие холодноватые с осадками разными. Вот решил взять телефон и отснять этот ролик. Людям идущим на встречу нравилась погода. Снег до сих пор лежит на земле.

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