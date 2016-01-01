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В Москве продолжают укладывать асфальт в лужи

Автор:
frolkis
Дата публикации:
28.03 22:26
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На юго-западе столицы на улице Миклухо-Маклая дорожники укладывают асфальт в лужу.

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