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Укладка асфальта в лужу в снегопад на юге столицы

Автор:
voronmusic
Дата публикации:
28.03 22:33
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Укладка асфальта в лужу во время снегопада на Булатниковской улице на юге Москвы. Метель их не остановила.

  • 23
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