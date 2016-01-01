Укладка асфальта в лужу в снегопад на юге столицы
- Автор:
- voronmusic
- Дата публикации:
- 28.03 22:33
-
- 23
Укладка асфальта в лужу во время снегопада на Булатниковской улице на юге Москвы. Метель их не остановила.
- 23
Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве
Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве
На западе столицы выгорела квартира
Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы
"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе
На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи
В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса
В Калининграде с улиц не вывозят снег
Укладка асфальта в лужу во время снегопада на Булатниковской улице на юге Москвы. Метель их не остановила.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)