Дерево упало на проезжую часть и оборвало провод на Кантемировской улице в Москве

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Вечером на юге Москвы упавшее дерево затруднило движение автомобилей. На Кантемировской улице, напротив дома № 17 старый тополь переломился у основания и упал на газон, перекрыв при этом одну из полос для движения. На место прибыли пожарные и сотрудники коммунальной службы. В кратчайшее время часть ствола дерева была распилена и убрана к обочине. Был повреждён кабель уличного освещения. На место позднее прибыли аварийная бригада мосгорсвета. Причиной падения скорее всего послужил сильный порывистый ветер.