Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Москве идет снегопад, сильный ветер

В Москве идет снегопад, сильный ветер

Автор:
Sargo
Дата публикации:
28.03 22:45
  • 28
  • 0

Сильный ветер и снегопад на Новом Арбате в Москве.

  • 28
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

21 1
28.03 23:08 | Nicole Grebenchikova
Беременные девушки оккупировали столичное метро
19 0
28.03 22:47 | Uwis
Весну уже не остановить
19 0
28.03 17:22 | LaimeLaim
Памятное место на Пушкинской площади
49 0
28.03 17:22 | tim777
Сильный снегопад и метель в центре Москвы
27 0
28.03 13:58 | djkrapiwa
Сильный снег обрушился на Тверь