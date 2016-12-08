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Главная  /  Репортажи  /  Беременные девушки оккупировали столичное метро

Беременные девушки оккупировали столичное метро

Автор:
Nicole Grebenchikova
Дата публикации:
28.03 23:08
  • 21
  • 1

В вечернее время девушки работают на станциях столичного метро. Это - станция метро "Менделеевская".

  • 21
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    28.03 23:54
    Похожую ситуацию видел на станции "Сретенский бульвар". Сначала бабушка на коленках стояла, потом у лестницы девушка беременная на коленках.
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