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Весну уже не остановить

Автор:
Uwis
Дата публикации:
28.03 22:47
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Весну уже не остановить: зацвели первоцветы, ольха и верба, на деревьях набухли почки.

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