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Главная  /  Репортажи  /  Яма-долгожитель в посёлке Глушково Курской области

Яма-долгожитель в посёлке Глушково Курской области

Автор:
Аноним
Дата публикации:
28.03 22:59
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Который год уже на улице Октябрьской в пгт. Глушково Курской области "радует глаз" глубокая яма в асфальте, куда без конца попадают проезжающие мимо водители. Видимо, заботливая глушковская администрация посчитала, что несколько уложенных в эту яму кирпичей все исправят. Благодаря смекалке администрации данный участок в поселке Глушково является эксклюзивным и неповторимым напоминанием о равнодушии и бездействии тех, кого, якобы, выбирал народ.

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