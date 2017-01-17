Уличное освещение в посёлке Таманский Краснодарского края

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17.01.2017 на выездной встрече на ул. Каминского в пос. Таманский и.о. главы Темрюкского района Бабенковым Ф.В., и другими официальными лицами районной администрации, было принято решение совместно с администрацией сельского поселения и мною как инициатором процесса по организации уличного освещения по ул. Каминского в пос. Таманский согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» на улицах для движения пешеходов должны быть оборудованы тротуары или пешеходные дорожки с искусственным освещением в вечернее и ночное время. Администрация обеспечивает прокладку и подключение силового кабеля силами представителями «Кубаньэнерго» ко всем имеющимся домовладениям по ул.Каминского, а я как инициатор и представитель части жителей улицы Каминского обеспечиваю предоставление необходимых осветительных приборов. Ответственным лицом за исполнение данного поручения от лица Администрации района был определен г-н Пронько Е.П. По рекомендации представителя «Кубаньэнерго» мною были закуплены 7 (семь) светильников, марки ЛКУ 03-65-001, а так же 7 (семь) Ламп энергосберегающих КЛЛ-FS-65 K-E 27. С момента доставки светильников и ламп для установки прошло более 10 дней, и от лица администрации не было ни каких шагов. По этому мной было принято решение, взять инициативы по этому вопросу в свою руки и за свои средства 17.03.17 привлечь к монтажу и подключению осветительных приборов на ул. Каминского электриков «Кубаньэнерго» Таким образом, мною из личных средств на организацию уличного освещения на части ул. Каминского в пос. Таманский было затрачено 34 670 (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек