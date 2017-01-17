Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

В Самаре на Красноглинском шоссе выгорело здание кафе и автосервиса

В Калининграде с улиц не вывозят снег

В Смоленске появилась зимняя радуга

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Уличное освещение в посёлке Таманский Краснодарского края

Уличное освещение в посёлке Таманский Краснодарского края

Автор:
ulica_kaminskogo
Дата публикации:
28.03 23:24
  • 22
  • 0

17.01.2017 на выездной встрече на ул. Каминского в пос. Таманский и.о. главы Темрюкского района Бабенковым Ф.В., и другими официальными лицами районной администрации, было принято решение совместно с администрацией сельского поселения и мною как инициатором процесса по организации уличного освещения по ул. Каминского в пос. Таманский согласно требованиям СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение», СНиП 2.07.01-89 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» на улицах для движения пешеходов должны быть оборудованы тротуары или пешеходные дорожки с искусственным освещением в вечернее и ночное время. Администрация обеспечивает прокладку и подключение силового кабеля силами представителями «Кубаньэнерго» ко всем имеющимся домовладениям по ул.Каминского, а я как инициатор и представитель части жителей улицы Каминского обеспечиваю предоставление необходимых осветительных приборов. Ответственным лицом за исполнение данного поручения от лица Администрации района был определен г-н Пронько Е.П. По рекомендации представителя «Кубаньэнерго» мною были закуплены 7 (семь) светильников, марки ЛКУ 03-65-001, а так же 7 (семь) Ламп энергосберегающих КЛЛ-FS-65 K-E 27. С момента доставки светильников и ламп для установки прошло более 10 дней, и от лица администрации не было ни каких шагов. По этому мной было принято решение, взять инициативы по этому вопросу в свою руки и за свои средства 17.03.17 привлечь к монтажу и подключению осветительных приборов на ул. Каминского электриков «Кубаньэнерго» Таким образом, мною из личных средств на организацию уличного освещения на части ул. Каминского в пос. Таманский было затрачено 34 670 (тридцать четыре тысячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек

  • 22
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

22 1
28.03 23:08 | Nicole Grebenchikova
Беременные девушки оккупировали столичное метро
22 0
28.03 12:20 | kea50
Свалка мусора образовалась в хуторе Танцура Крамаренко Краснодарского края
27 0
24.02 22:02 | Andrew Sam
В городе Волжский Волгоградской области отсутствует уличное освещение
57 0
06.02 09:05 | ulica_kaminskogo
"Улица Кондратьева" в поселке Таманском после дождя превратилась в болото