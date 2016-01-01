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Сильный снегопад был вечером в центре столицы

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
02:51
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Сильный снегопад обрушился вечером на центр столицы. Видимость на улицах Воздвиженка и Новый Арбат была практически нулевая.

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