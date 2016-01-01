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Главная  /  Репортажи  /  В Новошахтинском жители недовольны работой ЖЭКа

В Новошахтинском жители недовольны работой ЖЭКа

Автор:
Олеся Задубровская
Дата публикации:
12:14
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По словам мобильного репортёра, ЖЭК не довёл ремонт труб и колодца до конца. "Работа с трубами полностью не доделана. Трубы жестью не обмотаны, колодец вот уже несколько лет открыт," - сообщает автор видео. Местные жители убеждены, что ЖЭКу стоит довести свои работы до конца, "пока не случится беда" - ведь в открытый люк может упасть прохожий. "Прошу посодействовать на ЖЭК," - пишет мобильный репортёр.

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