В Новошахтинском жители недовольны работой ЖЭКа

Автор: Олеся Задубровская Дата публикации: 12:14

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По словам мобильного репортёра, ЖЭК не довёл ремонт труб и колодца до конца. "Работа с трубами полностью не доделана. Трубы жестью не обмотаны, колодец вот уже несколько лет открыт," - сообщает автор видео. Местные жители убеждены, что ЖЭКу стоит довести свои работы до конца, "пока не случится беда" - ведь в открытый люк может упасть прохожий. "Прошу посодействовать на ЖЭК," - пишет мобильный репортёр.