В Омской области к соцжилью для детей-сирот ведёт грязевое месиво

Автор: Иван1986 Дата публикации: 10:36

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Жители п.г.т. Таврическое в Омской области просят обратить внимание на ужасное состояние дороги на улице Юго-Западной.

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3 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181609

Здесь вместо дороги к домам, где живут дети-сироты, ведёт грязевое месиво. Об этом сообщает мобильный репортёр.По словам автора видео, дороги здесь нет никакой. Даже спецтранспорт пройти не может. Да и инфраструктура, по мнению местного жителя, - не доделана: нет ни асфальта, ни освещения. Но местные чиновники, по словам мобильного репортёра, не реагируют на эту проблему.