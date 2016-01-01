В Омской области к соцжилью для детей-сирот ведёт грязевое месиво
- Автор:
- Иван1986
- Дата публикации:
- 10:36
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Жители п.г.т. Таврическое в Омской области просят обратить внимание на ужасное состояние дороги на улице Юго-Западной.Здесь вместо дороги к домам, где живут дети-сироты, ведёт грязевое месиво. Об этом сообщает мобильный репортёр.
По словам автора видео, дороги здесь нет никакой. Даже спецтранспорт пройти не может. Да и инфраструктура, по мнению местного жителя, - не доделана: нет ни асфальта, ни освещения. Но местные чиновники, по словам мобильного репортёра, не реагируют на эту проблему.
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