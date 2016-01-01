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Гололедица на столичных дорогах

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
08:55
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В столице похолодало до -2 градусов. На дорогах образовалась гололедица. Коммунальные службы не обработали реагентами дорожное покрытие.

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