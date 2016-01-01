"Горящую" лужу сняли на видео в Ангарске

Автор: Татьяна Романчук Дата публикации: 09:17

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ВНИМАНИЕ!!! 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!!!

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27 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181612

"Невероятную" лужу удалось запечатлеть на видео местным мобильным репортёрам.По глади воды шли пузыри. Они лопались, что сопровождалось выделением небольшого количества газа. Пузырей становилось все больше и больше, как вдруг раздался хлопок, и лужа "загорелась".Примечательно, что, по словам работников спецслужб, никаких труб под лужей - не проходит. Что стало причиной возникновения огненной вспышки - неизвестно. "Необъяснимо, но факт", - пишет автор видео.