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Главная  /  Репортажи  /  "Горящую" лужу сняли на видео в Ангарске

"Горящую" лужу сняли на видео в Ангарске

Автор:
Татьяна Романчук
Дата публикации:
09:17
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ВНИМАНИЕ!!! 18+ На видео присутствует ненормативная лексика!!!"Невероятную" лужу удалось запечатлеть на видео местным мобильным репортёрам.

По глади воды шли пузыри. Они лопались, что сопровождалось выделением небольшого количества газа. Пузырей становилось все больше и больше, как вдруг раздался хлопок, и лужа "загорелась".

Примечательно, что, по словам работников спецслужб, никаких труб под лужей - не проходит. Что стало причиной возникновения огненной вспышки - неизвестно. "Необъяснимо, но факт", - пишет автор видео.

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