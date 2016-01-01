"Горящую" лужу сняли на видео в Ангарске
- Автор:
- Татьяна Романчук
- Дата публикации:
- 09:17
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- 27
По глади воды шли пузыри. Они лопались, что сопровождалось выделением небольшого количества газа. Пузырей становилось все больше и больше, как вдруг раздался хлопок, и лужа "загорелась".
Примечательно, что, по словам работников спецслужб, никаких труб под лужей - не проходит. Что стало причиной возникновения огненной вспышки - неизвестно. "Необъяснимо, но факт", - пишет автор видео.
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