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Солнечно, морозно и скользко в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
08:50
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Утро встретило москвичей и гостей столицы солнцем и отрицательной температурой воздуха. На дорогах гололедица. На дорогах образовались внушительные заторы. Виной тому большегрузы и те, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, которые не могут из-за скользкой дороги подняться в горку. На 83 км МКАД были замечены сотрудники ДПС, которые приехали с коммунальной техникой для того, чтобы реагентами просыпать подъёмы. Ситуация постепенно стала улучшаться.

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