Солнечно, морозно и скользко в столице
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 08:50
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- 42
Утро встретило москвичей и гостей столицы солнцем и отрицательной температурой воздуха. На дорогах гололедица. На дорогах образовались внушительные заторы. Виной тому большегрузы и те, кто уже сменил зимнюю резину на летнюю, которые не могут из-за скользкой дороги подняться в горку. На 83 км МКАД были замечены сотрудники ДПС, которые приехали с коммунальной техникой для того, чтобы реагентами просыпать подъёмы. Ситуация постепенно стала улучшаться.
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