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Главная  /  Репортажи  /  В Красноярске рабочие засыпают дорогу строительным мусором

В Красноярске рабочие засыпают дорогу строительным мусором

Автор:
OZMOND
Дата публикации:
09:35
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Свидетелем неоднозначного ямочного ремонта стал мобильный репортёр на улице 60 лет октября, у дома 55.

Дорожные работы начались в районе 11 утра, рассказывает местный житель: "Приехали КамАЗ и трактор, начали засыпать дорогу мусором со строительной площадки". При этом, по словам автора видео, половина рабочих были с перегаром.

Нарушения, по мнению очевидцев, налицо: рабочие с перегаром, нет касок, место работы не ограждено. "И какой потом будет асфальт на таком мусоре?" - возмущен мобильный репортёр.

Какая организация производила данный ремонт, выяснить не удалось: "Рабочие представляются подрядчиками местного "Краскома", хотя постоянно замечены на строительной площадке "Кульбытсроя"," - пишет автор видео.
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