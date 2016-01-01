В Красноярске рабочие засыпают дорогу строительным мусором

Автор: OZMOND Дата публикации: 09:35

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Свидетелем неоднозначного ямочного ремонта стал мобильный репортёр на улице 60 лет октября, у дома 55.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181616

Дорожные работы начались в районе 11 утра, рассказывает местный житель: "Приехали КамАЗ и трактор, начали засыпать дорогу мусором со строительной площадки". При этом, по словам автора видео, половина рабочих были с перегаром.Нарушения, по мнению очевидцев, налицо: рабочие с перегаром, нет касок, место работы не ограждено. "И какой потом будет асфальт на таком мусоре?" - возмущен мобильный репортёр.Какая организация производила данный ремонт, выяснить не удалось: "Рабочие представляются подрядчиками местного "Краскома", хотя постоянно замечены на строительной площадке "Кульбытсроя"," - пишет автор видео.