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Морозный солнечный день ожидает сегодня москвичей

Автор:
Uwis
Дата публикации:
09:48
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Морозный солнечный день ожидает сегодня москвичей, на дорогах гололедица, смотрим под ноги.

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