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ДТП с участием фуры произошло на трассе А-107

Автор:
oleg_b
Дата публикации:
09:57
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  • 2

Фура и несколько автомобилей столкнулись на участке трассы А 107 между Пятницким и Ленинградским шоссе в среду утром. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ДТП. Авария, по словам мобильного репортёра, стала результатом отсутствия работы дорожных служб.
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Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:00
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  • oleg_b
    10:11
    Поправил
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