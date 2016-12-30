ДТП с участием фуры произошло на трассе А-107

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31 2 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181618

Фура и несколько автомобилей столкнулись на участке трассы А 107 между Пятницким и Ленинградским шоссе в среду утром. Об этом сообщает мобильный репортёр и присылает кадры с места ДТП. Авария, по словам мобильного репортёра, стала результатом отсутствия работы дорожных служб.